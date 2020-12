Após assaltos em Cabo Frio, dois homens são presos em São Pedro da Aldeia

Na noite de terça-feira, dia 29, uma guarnição em patrulhamento foi informada, via rádio, que estava acontecendo uma série de assaltos no Bairro Ville Blanche, em Cabo Frio, praticado por elementos em um automóvel modelo GM Celta Branco KPO 6386.

A guarnição começou a realizar buscas ao auto, onde logrou êxito em localizá-lo na Rodovia RJ 140 Dep. Marcio Corrêa – Vinhateiro, em São Pedro Da Aldeia.



No carro, havia três elementos, porém um deles conseguiu evadir-se, foi feita a busca pessoal e no interior do veículo, onde foi encontrada a arma municiada com 14 munições, que foi utilizada nos assaltos.

Foram arrecadados dentro do veículo várias roupas, bolsas e documentos. As vítimas foram à Delegacia de Cabo Frio 126°DP e foram informadas que os elementos foram presos e encaminhados à 125°DP.

Um dos presos tentou subornar os polícias oferecendo valor de R$ 10 mil, o celta e mais um terreno no Bairro de Cem Braças, em Búzios.

Após dar voz de prisão aos elementos, todos foram conduzidos à 125°DP de São Pedro da Aldeia, onde ficaram presos. Cabe ressaltar que o veiculo e arma apreendidos possivelmente foram utilizados num homicídio em Geribá há dois meses.

MATERIAL APREENDIDO:

Pistola Beretta 9mm U.S.A

13 Munições

GM Celta Branco KPO 6386

01 Celular

02 Carteiras

Vários Documentos