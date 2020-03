Após decreto, Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio fiscalizam comércio

Agentes das secretarias de Segurança e de Ordem Publica de Cabo Frio percorrem nesta segunda-feira (23), bairros do primeiro e segundo distritos para fiscalizar o cumprimento do Decreto Municipal 6.214/2020, que determina a suspensão das atividades presenciais do comércio local. A medida de contenção ao avanço do Covid-19 passou a valer no sábado (21) e, desde então, as equipes estão nas ruas orientando os comerciantes a fecharem as portas. Ao todo, 327 estabelecimentos foram notificados.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Jorge Marge, desde que começou a fiscalização, o sábado de maior incidência de notificações, cerca de 70%. O descumprimento da determinação aconteceu principalmente nos bairros Jardim Caiçara, Guarani, Centro, Peró e Jardim Esperança.

“Assim que o decreto começou a valer, os fiscais foram para as ruas. Sábado foi o dia com mais abordagens pois alguns comerciantes alegaram que ainda não tinham conhecimento da nova determinação. No domingo (22), até por conta da chuva e por ser um dia tipicamente de descanso, 99% dos estabelecimentos estavam fechados. O trabalho foi retomado às 7h desta segunda, começou pelo Jardim Esperança e São Cristóvão. A ação continuará por toda a cidade”, explicou.

A fiscalização no bairro Maria Joaquina foi no domingo (22). No local, foram 48 notificações em bares, restaurantes e depósitos de bebidas.