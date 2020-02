Após período de chuvas Arraial do Cabo intensifica combate a caramujos

Com a chegada das fortes chuvas ao município de Arraial do Cabo, se deu uma proliferação de caramujos, aparecendo em grandes quantidades em certos pontos da cidade. A fim de acabar com a proliferação dessa espécie, a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Controle de Vetores, intensificou o trabalho de combate em alguns locais.

Nesta quinta-feira (13), o terreno localizado na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do Supermercado Princesa, que servia de estacionamento ao estabelecimento, recebeu a visita dos agentes para a aplicação de sal grosso e incineração.

É importante salientar que os caramujos podem transmitir doenças como Esquitossomose e Fasciolose, portanto a prevenção é primordial. O Departamento busca atender todas as demandas apresentadas através de um cronograma estabelecido, que incluem visitas diárias a população.