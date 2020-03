Após pronunciamento do presidente, prefeito de Arraial do Cabo afirma que medidas de prevenção serão mantidas

A Prefeitura de Arraial do Cabo vem por meio desta nota oficial informar que, mesmo diante do pronunciamento oficial do Presidente da República, Jair Bolsonaro, realizado na noite desta terça-feira (24), o compromisso com saúde da população está acima da divisão de grupos de risco.

Em respeito à vida, o Prefeito Renatinho Vianna manterá, respaldado pela autonomia do Município, outorgada em nossa Constituição, todas as medidas até aqui adotadas como forma de prevenção ao surto do coronavírus.

É preciso que cada munícipe siga junto do Município e continue a colaborar respeitando as medidas adotadas, evitando circular nas ruas e, principalmente, sendo solidário e humano como é da nossa essência cabista.

Por amor e respeito, principalmente aos nossos idosos, que carregam a nossa história, seguiremos firmes nessa batalha.

Tenho certeza que, juntos, podemos e vamos enfrentar essa pandemia com o menor impacto humano possível.