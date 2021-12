Apreensões de motocicletas com escapamentos adulterados é realizada em São Pedro da Aldeia

Em resposta às denúncias da população a respeito dos barulhos produzidos por condutores de motocicletas na noite da véspera de Natal, a Guarda Municipal de Pronta Resposta aldeense realizou apreensões por perturbação do sossego.

Os agentes apreenderam três motos que estavam com os escapamentos fazendo barulho acima do permitido, em desacordo com a legislação vigente.

Sob o comando do inspetor-geral da Guarda Municipal, José Renato, a ação foi realizada em parceria com policiais do 25⁰ Batalhão da PMERJ, por meio da 2ª CIA, comandada pelo Ten. Nuno.

Os detidos e os veículos apreendidos foram conduzidos para a 125ª DP para o registro das ocorrências de acordo com as determinações do Dr. Milton Siqueira, delegado titular.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, advertiu que a fiscalização seguirá intensa no município e que veículos com som acima do permitido serão apreendidos.

“Nossas equipes estão atentas a esse tipo de infração e realizando operações constantemente, se sua motocicleta está com barulho acima do permitido, regularize. Evite transtornos”, afirmou o subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves