Apresentações culturais e batalha de MC’s marcam a abertura da Semana da Juventude, em Cabo Frio

Está oficialmente aberta a Semana da Juventude 2021, em Cabo Frio. A programação teve início neste domingo (8), na Praça da Cidadania, com a participação de jovens artistas locais em apresentações de dança, performance circense, sarau de poesias e batalha de MC’s. Até sábado (14) haverá ainda campeonato de vôlei, oficina de fotografia e trilha ecológica entre outras atividades.

O evento contou com performance de dança urbana. A apresentação teve participação de três jovens da escola Atitude Dance, além de Sarau de Poesias, com textos autorais dentro da temática “Poesia Urbana”.

Oito jovens se apresentaram declamando “poesias marginais”, abordando questões como violência urbana, desigualdade social e racismo entre outros assuntos. A violência contra a mulher também foi tratada através da apresentação da ativista transexual Ághata Íris, do Movimento de Mulheres da Região dos Lagos.

A abertura da Semana da Juventude também teve assuntos mais leves, voltados para o público infantil, que também marcou presença no evento. Para eles, a atividade envolveu interação através de perguntas sobre os patrimônios culturais da cidade. Para todo o público, houve ainda apresentação do artista Sollano Vasconcellos, com performances circenses utilizando malabares e monociclo girafa, além de acrobacias.

O ponto alto da noite, no entanto, foi a Batalha de MC’s, intervenção urbana muito popular entre os jovens das periferias de todo o país. A primeira apresentação foi do convidado Lucas Ramon, superintendente da Juventude de Arraial do Cabo, que fez uma apresentação autoral.

Ao todo, 20 candidatos se apresentaram no formato “bate e volta”, de dois em dois, declamando versos rimados e improvisados pelo período de 45 segundos, respeitando o tema central “Conhecimento”. A batalha foi dividida em rounds, com participação do público escolhendo os melhores.

Os vencedores de cada dupla seguiam para a próxima fase até que restaram apenas quatros candidatos, que disputaram a semifinal. Nos intervalos, houve apresentações de artistas cabo-frienses, como a banda Quartz, e os MC’s Taor, Marlon Corrêa e Luan Estêvão. Ao final da competição, o campeão foi Menor RC, e em segundo lugar ficou MC Free. Os dois receberam vários prêmios. Além deles, outros oito participantes também foram premiados.

Durante a abertura, o superintendente da Juventude, Marlon Barbosa, destacou a importância da intersetorialidade no apoio ao evento, e a participação dos jovens atuando no governo municipal.

“É importante destacar a composição jovem no governo. Os secretários de Governo e de Saúde são jovens, o chefe de gabinete também. Isso influi diretamente na atuação do governo, voltado para a Juventude”, comentou Marlon.

Secretário de Governo, Davi Souza falou sobre a importância da Semana da Juventude para os jovens de Cabo Frio.

“A abertura desse evento pode ser definida em uma palavra: expressão. A juventude precisa expressar sua criatividade, sua cultura, sua identidade. É assim que vamos evitar a perda de crianças e adolescentes para o crime”, explicou.

Segundo Marlon Barbosa, a Batalha de MC’s acontecerá também no Jardim Esperança nesta sexta-feira (13), e no sábado (14) em Tamoios. Nesta segunda (9) a programação foi aberta com Campeonato de Altinha numa área exclusiva para a prática esportiva, na altura da Praça da Águas. Confira as atrações durante a semana:

TERÇA (10)

às 18h: live sobre os direitos da juventude. A transmissão ao vivo acontecerá na página oficial da Prefeitura de Cabo Frio no Facebook (https://www.facebook.com/PrefeituradeCaboFrio)

QUARTA (11)

a partir das 9h, vôlei de praia no Pontal, em Tamoios

a partir das 16h, no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, em Santo Antônio, Copa de vôlei de quadra

As duas competições serão destinadas para participantes das categorias masculino e feminino, de 14 a 29 anos. As inscrições podem ser feitas até terça-feira (10), às 17h, no ginásio.

QUINTA (12)

às 10h, na Praça do Jardim Esperança, Oficina de Fotografia no celular

às 16h, em Tamoios, na Sala da Cultura, Oficina de Fotografia no celular

SEXTA (13)

às 18h, na Praça do Jardim Esperança, Roda Cultural e orientações sobre a ID Jovem. Inscrição até uma hora antes do evento

SÁBADO (14)

a partir das 9h, Trilha da Juventude. Concentração ao lado do Hotel Porto Veleiro, Rua dos Espadartes, 129, na Ogiva. Inscrições abertas até terça-feira (10), ou até que as vagas sejam preenchidas

às 18h, na Praça do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, em Santo Antônio, Roda Cultural. Inscrição até uma hora antes do evento