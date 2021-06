Aquiles Barreto deixa Secretaria de Governo de Cabo Frio para assumir cargo na Prefeitura do Rio

Foi oficializada nesta terça-feira (22), após publicação no Diário Oficial do Município, a saída de Aquiles Barreto da Secretaria de Governo de Cabo Frio. Aquiles foi convidado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para assumir a recém-criada Secretaria de Integração Metropolitana, na capital. Ao assinar o ato que representou a saída de Aquiles, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, agradeceu a ele pelos serviços prestados nos primeiros seis meses de gestão.

Aos 35 anos, Aquiles Barreto tem uma longa lista de serviços prestados ao município de Cabo Frio. Foi vereador por dois mandatos (2013 – 2020), presidente da Câmara Municipal (2017 – 2018) e prefeito interino durante a eleição suplementar de 2018. Desde janeiro de 2021 era responsável por coordenar as ações do governo do prefeito José Bonifácio, realizando a interlocução com as demais secretarias e tocando diversos projetos.

“Gostaria de agradecer a todos e dizer que estarei acompanhando de perto os acontecimentos em Cabo Frio e na Região dos Lagos. Agradeço ao prefeito José Bonifácio e a todos os secretários e servidores do Governo Municipal de Cabo Frio, com quem tive a honra de servir nestes seis meses da nova gestão. Agradeço, especialmente, à minha família, que me dá todo o suporte e apoio necessários. Este é um passo muito importante na minha trajetória, e posso garantir que estaremos sempre juntos”, afirmou Aquiles.

Em sua nova função, na Secretaria de Integração Metropolitana do Rio de Janeiro, Aquiles irá cuidar das ações e políticas públicas realizadas em conjunto com as cidades vizinhas da capital. Ele destaca importantes ações realizadas no período em que colaborou como secretário de Governo de Cabo Frio.

“Em pouco tempo, conseguimos não apenas melhorar as finanças do município e controlar o gasto do dinheiro público, como também dar início a importantes projetos de impacto na vida das pessoas, por orientação do prefeito José Bonifácio, como a criação da nova Moeda Social ltajuru e o lançamento do projeto de Polo de Desenvolvimento. Essas sementes darão bons frutos em pouco tempo para a população cabo-friense”, considera ele.

O prefeito José Bonifácio ainda não anunciou quem irá ocupar a chefia da Secretaria Municipal de Governo de Cabo Frio.