Araruama conta agora com três novas viaturas para a Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Araruama entregou, nesta terça-feira, 28, três viaturas novas para a Guarda Civil do município.

Duas delas vão ficar à disposição do GTO (Grupamento Tático Operacional) para auxiliar no serviço de segurança da cidade; já o outro veículo vai servir à Patrulha Maria da Penha, que atende exclusivamente ocorrências de violência contra a mulher.

Estudos mostram que, com a Pandemia do COVID-19, esse tipo de crime aumentou 47% em todo o país, o que torna imprescindível o trabalho da segurança pública para atender essas vítimas. E a chegada da nova viatura reforça o trabalho que já é feito pela Guarda Civil do município para garantir a integridade e os direitos dessas mulheres.

Por fim, a Prefeitura reforça que, mesmo com toda a crise que atinge o país e o mundo nas áreas de saúde e economia, Araruama segue prestando contas à população através do investimento em equipamentos para aperfeiçoar o serviço público, reforçando o compromisso com a vida humana.