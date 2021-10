Araruama é a campeã na geração de empregos na Região dos Lagos

Araruama se destaca e é a campeã na geração de empregos na Região dos Lagos em um momento em que a economia brasileira ainda busca fôlego para se retomar.

Os dados são da Firjan- Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que analisou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A pesquisa mostra que Araruama registrou um saldo de 427 novas contratações só no mês de agosto. Esse é o maior saldo positivo desde o início da série histórica do novo Caged .

O segundo lugar ficou com Cabo Frio, com 310 novos postos.

A pesquisa mostra, ainda, os 3 maiores setores na geração de empregos no município:

*Comércio

*Indústria e Construção

*Serviços

O desempenho de Araruama está acima, inclusive de municípios maiores e mais ricos, como Campos dos Goytacazes, que registrou 277 postos abertos em agosto.

O sucesso na geração de empregos se deve em grande parte à chegada e abertura de novas empresas no município.

Só esse ano até o mês de setembro o município registrou a instalação de

379 empreendimentos, o que dá uma média de mais de uma empresa aberta por dia em Araruama.

A geração de empregos no município também é resultado dos investimentos do setor público. A cidade se tornou um verdadeiro canteiro de obras, com a construção, por exemplo, de escolas, unidades de saúde e pavimentação, o que mantém aquecido o setor da construção civil.