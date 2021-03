Araruama ganha mais uma Casa Saúde

Os investimentos na Saúde continuam em Araruama. Nesta quinta-feira, 04, a Prefeitura inaugurou a segunda Casa Saúde no município ; dessa vez no bairro Regamé.

Um projeto que humaniza a Atenção Básica, com foco na prevenção, e o diferencial do atendimento domiciliar pela enfermeira.

Para evitar aglomeração, por causa da pandemia do Coronavírus, a cerimônia foi on-line, transmitida pelo Facebook da Prefeitura.

Pioneiro nesse modelo, o projeto funciona

de segunda à sexta-feira. Durante 2 dias da semana a unidade vai oferecer atendimento à mulher, como a coleta do Exame Preventivo, além de toda Saúde Básica , como auxílio pré-natal.

Nos outros 3 dias a enfermeira responsável vai de casa em casa prestar atendimento às famílias do bairro. A profissional é responsável, ainda, por fazer a revalidação de receitas, desafogando o PAM.

A finalidade do programa é humanizar e oferecer condições dignas de Atenção Básica de Saúde à população, além de descentralizar e desafogar o atendimento no PAM, onde deverá sobrar mais vagas para consultas no geral.

Um exemplo: o paciente que antes marcava uma consulta no PAM para revalidar a receita de um medicamento, agora vai buscar esse atendimento na Casa Saúde; ou o paciente que antes precisava se deslocar para realização de curativo, agora receberá o atendimento em casa, no seu bairro, com comodidade.

O projeto, além de ser um diferencial na saúde básica, também gera trabalho e renda; pois a prefeitura aluga a casa da enfermeira, que deverá disponibilizar um espaço para instalação da Casa Saúde e, em contrapartida, a profissional deverá prestar o serviço de atendimento à saúde da população do bairro.

E outros bairros também serão contemplados. A Prefeitura vai inaugurar novas unidades da Casa Saúde no município de Araruama.