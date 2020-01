Araruama: Homem é preso por cultivo de drogas em casa

Preso:

(Q1):C.P.R

DATA NASCIMENTO:04/03/1950.

Envolvidos:

(Q2): L.F.F

DATA NASCIMENTO: 06/07/1963.

(Q3): C.P.G

DATA NASCIMENTO: 18/04/1995.

Materias apreendidos:

28 pés de maconha.

01 Revólver cal.32 (N° 659529). Marca Smith Wesson.

03 Munições cbc/ cal.32 intactas.

03 pinos de cocaína.

01 tira de maconha de R$20,00.

01 celular marca Motorola.

No começo da noite de sábado, dia 04, uma guarnição da polícia recebeu informação do CB PM JEFERSON, dando em conta de que (Q1) cultivava no quintal de sua residência, na Rua 13, Distrito de Morro Grande, em Araruama, uma estufa com vários pés de maconha.

Equipe procedeu ao local e constatou o cultivo de 28 pés da referida planta e após realizada busca no interior da residência foi encontrado 01 Revólver .cal32, com 03 munições intactas, onde (Q1) informou que seria de sua posse.

Em seguida foi acionado a perícia, realizada pelo Perito Alexandre MAT: 860456-3. Diante dos fatos a guarnição procedeu para 118• DP, com os matérias descritos acima.

(Q1) será autuado pela lei ART.14 da lei 10.826/03 e também no ART.33 da lei 11.343/06. (Q2) estava em sua posse 03 pinos de cocaína e 01 tira de maconha ,sendo autuado ART28 da lei 11.343/06. (Q3) foi encaminhado como testemunha, ambos ouvidos e liberados.