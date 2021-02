Araruama monta cronograma para vacinar profissionais da saúde contra COVID-19

A Prefeitura de Araruama, por meio da Saúde Coletiva, organizou um cronograma para vacinação contra Covid-19 exclusivamente para profissionais da área da Saúde que sejam residentes do município e estejam no exercício da função.

A imunização vai acontecer no dia 06 (sábado) das 09h às 13h, no Teatro Municipal, localizado na Praça Menino João Hélio, no Centro; e no dia 08, próxima segunda-feira, das 09h às 17h, também no Teatro Municipal.

O profissional deve levar os seguintes documentos: Carteira Profissional em vigor, Carteira do Conselho Regional da Categoria e Comprovante de Residência.