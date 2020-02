ARARUAMA REALIZARÁ CURSO DE EMPREENDEDORISMO RURAL

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca irá realizar, no Parque de Exposições Manoel Marinho Leão, o Curso de Empreendedorismo Rural, com a parceria entre EMATER-RIO, SENAR Rio de Janeiro e Sindicato Rural de Araruama.

Com a função de estimular o empreendedorismo de homens e mulheres do campo, o programa fomenta o debate e a formação de lideranças. Desenvolve competências empreendedoras para atuação em atividades econômicas, políticas e sociais sustentáveis.

Conceitos de autoestima, cidadania, liderança, competências pessoais e grupais, habilidades sociais, formas de comercialização, custos de produção, planejamento estratégico, noções de legislação trabalhista, ambiental, sucessão familiar, fluxos de caixa entre outros são aplicados durante a capacitação. Todos esses temas, trabalhados juntos, permitem que o produtor possa desenvolver atividades inovadoras nas suas propriedades, conhecendo os riscos a que estão sujeitos e quais as melhores formas para se obter sucesso.

Atenção ao cronograma do curso:

18/02/2020 – O Agronegócio e suas Dimensões (a importância do produtor se sentir inserido nesse cenário)

19/02/2020 – A Administração na Propriedade Rural (Funções Administrativas)

20/02/2020 – Ferramentas Práticas de Administração

03/03/2020 – Planejamento na Propriedade

04/03/2020 – Identificação de Oportunidades – Conhecendo Melhor a Região – Busca de Informações

05/03/2020 – Formas de Organização Social (Associativismo, Cooperativismo, Grupos Informais)

Instrutora: Gleiciane Pimentel

Horário: das 14h às 16h.

As inscrições podem ser feitas no Parque de Exposições de Araruama: Rua Dr. Batista, s/nº – Fazendinha, Araruama/RJ ou no Galpão Agroindustrial: Estrada do Carijojó, s/n°, São Vicente de Paulo – Araruama/RJ