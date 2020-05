Araruama terá Dia D de conscientização do uso de máscaras de proteção

As autoridades de Saúde fazem o alerta todos os dias para que as pessoas evitem sair de casa nesse momento de pandemia da Covid-19, e reforçam que quando isso for muito necessário, que usem máscaras de proteção para tentar bloquear ao máximo o contato com o Coronavírus.

É uma forma de proteger a si mesmo e a quem está ao nosso lado. Mas, infelizmente, nem toda a população tem atendido a esse apelo. Por esse motivo, a Prefeitura de Araruama vai realizar nesse sábado, 30, o Dia D de Conscientização do uso de máscaras de proteção. Vão participar do evento equipes da Saúde, Meio Ambiente e Defesa Civil.

Os profissionais irão visitar vários bairros da cidade para alertar os moradores que nesse momento usar o acessório de proteção é uma das medidas mais eficazes pra se proteger contra o coronavírus.

Além disso, eles vão fazer a distribuição gratuita de máscaras à população mais carente.

Importante lembrar que, segundo o Ministério da Saúde, a transmissão do vírus acontece, por exemplo, por meio de toque de mão, gotículas de saliva, espirro ou tosse. Ou seja, o uso do acessório de proteção é fundamental no enfrentamento a essa doença. Todo esse trabalho de conscientização é necessário por que a partir da próxima segunda-feira, 01 de junho, a Prefeitura vai começar a tomar medidas mais duras em relação à fiscalização.

Quem estiver na rua sem máscaras será conduzido pela Guarda Civil até em casa, e se houver desacato às autoridades, a pessoa será conduzida à delegacia. Se cada um fizer a sua parte, vamos juntos conseguir vencer esse inimigo invisível!