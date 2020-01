Araruama terá Festival de Canoas Havaianas

Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a Prefeitura de Araruama lança o 1º Festival de Canoas Havaianas nos dias 18 (das 7 às 22h) e 19 (das 7 às 17h) de janeiro de 2020, na Laguna de Araruama, no Centro, com competições nas modalidades Paddleboard e Canoa Havaiana, além da 1ª Etapa Estadual de Stand Up .

O evento promoverá, através da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os atletas de todo o Estado, desenvolvendo o esporte no município de Araruama, além de proporcionar um forte envolvimento com as questões ambientais já que permite contato direto entre o atleta e a natureza.

Para maiores informações, procure a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, na Casa do Empreendedor.