Araruama termina vacinação de grupos prioritários de 18 anos para cima e vai retomar a ordem por idade

A logística montada pela Prefeitura de Araruama para a vacinação contra a Covid-19 é exemplo de eficiência e bons resultados.

Tanto que nessa segunda-feira, 17, será concluída a vacinação de grupos prioritários de 18 anos para cima, estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Já foram imunizados profissionais da área de saúde, idosos, quilombolas, gestantes, puérperas, pessoas com síndrome de Down, autistas, cadeirantes, pessoas com comorbidades e as com comorbidades e inscritas no BPC (Programa de Benefício de Prestação Continuada).

Com a conclusão desses grupos prioritários de 18 anos pra cima, a Secretaria de Saúde já se prepara para retomar a vacinação por ordem de idade. Logo será divulgado o novo calendário para pessoas de 57 anos.

E atenção: quem não tomou a segunda dose da Coronavac fica o alerta: Na terça-feira, 18, vai acontecer a última repescagem, ou seja, a última chance para a pessoa se imunizar. Será na Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente, das 09h às 16h.

O poder público está fazendo a parte dele; cabe a todos os moradores a conscientização sobre a importância de tomar as duas doses; só assim a pessoa estará de fato protegida.