Araruama vai ganhar a segunda escola 100% ecológica

A próxima obra a ser inaugurada em Araruama é a Escola Municipal 100% Ecológica, no bairro Areal, nesta sexta-feira, 19. Essa é a segunda escola 100% ecológica do município.



Para evitar aglomeração por conta da pandemia do Coronavírus, a cerimônia vai ser online, transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, às 11h.

A unidade vai receber o nome de Escola Municipal Ecológica Menino Robson, uma homenagem póstuma ao estudante araruamense Robson Júnior. A escola dá um exemplo de sustentabilidade ambiental. Possui energia solar, o que vai resultar em economia e Sistema de Reaproveitamento da água da chuva, que poderá ser usada nos banheiros e para molhar o jardim.

A unidade vai comportar 530 crianças, em dois turnos. São 13 salas de aula, que vão atender a Educação Infantil e o 1° segmento do Ensino Fundamental. A estrutura física conta, ainda, com refeitório, cozinha, depósitos, despensa, biblioteca, sala de professores, sala de orientação educacional, sala de orientação pedagógica, sala de direção, recepção, secretaria, sala de recursos, sala multimídia, pátio coberto (com palco e camarins), banheiros, inclusive com acessibilidade.