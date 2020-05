Área rural de Cabo Frio recebe mutirão de iluminação

Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura realiza um mutirão de iluminação pública em Botafogo, área rural de Cabo Frio. A previsão é que cerca de 45 lâmpadas de postes sejam trocadas. A ação deve durar todo o dia.

A seleção dos locais atendidos foi realizada na noite de quinta-feira (21), quando funcionários da Comsercaf realizaram um monitoramento no bairro, efetuando a marcação dos postes com as lâmpadas queimadas. Ao todo, 16 ruas serão beneficiadas com a ação. Nas próximas semanas, o mutirão vai atender as localidades de Agrisa, Pacheco, Restinga e Trimumum.

“A ação visa proporcionar mais qualidade de vida e segurança para a população, permitindo que os moradores desfrutem plenamente do espaço público no período noturno”, explica Dario Guagliardi, presidente da autarquia.