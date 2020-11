Áreas de descarte irregular de lixo são transformadas em jardins comunitários no Jacaré, em Cabo Frio

Ação foi viabilizada graças a uma parceria entre Prefeitura e projeto social

Uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o projeto social “Juntos Somos Mais Fortes”, transformou cerca de 10 áreas de descarte irregular de lixo, em jardins comunitários, no Jacaré. Uma equipe da Comsercaf foi responsável pela coleta de resíduos de construção civil (RCC), galhos e inservíveis, e pela doação de pneus. Já o projeto, ficou responsável pelo plantio e pelos cuidados com as plantas.

A prática é comum no município. No mesmo bairro, apesar do recolhimento de RCC ser realizado três vezes por semana, após a implantação dos jardins, um novo ponto de descarte irregular foi iniciado em frente ao Ciep da localidade. A área já está sendo monitorada pela fiscalização da autarquia.

Para descartar este tipo de material, o morador tem obrigação legal de contratar uma caçamba. Caso contrário, o responsável será notificado, e em seguida multado, com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.

“Além de ter a responsabilidade de contratar uma caçamba para descartar entulho e inservíveis, o morador deve se certificar de que o resíduo será destinado da forma adequada. É preciso entender que cada um de nós precisa fazer a sua parte. A responsabilidade com descarte é compartilhada, e sem a colaboração da população, fica inviável manter a cidade limpa”, fala Dario Guagliardi, presidente da autarquia.

Os moradores podem contribuir com denúncias por meio dos canais de atendimento da Comsercaf, nos telefones (22) 2648-8906 ou 2648-8907, ou pelo e-mail comsercaf@comsercaf.rj.gov.br.