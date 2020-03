Armação dos Búzios e Cabo Frio foram as cidades mais procuradas do Estado no período de Carnaval

O site da agência Hotel Urbano (Hurb), um dos principais em buscas por viagens no Brasil, acaba de revelar, por meio de uma pesquisa da plataforma, os destinos mais procurados pelos turistas durante o Carnaval.

A Capital aparece à frente com 28,74%, seguido por Armação dos Búzios com 17,88% e Cabo Frio, com 13,79%. Ainda de acordo com o Hurb, cariocas, paulistas e mineiros foram os que mais buscaram os destinos fluminenses.

Já o Kaiak identificou os destinos que mais cresceram em buscas de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Cabo Frio aparece em segundo na lista dos mais procurados do Brasil, ficando atrás apenas de Fortaleza, entre os 15 destinos que mais evoluíram nas escolhas feitas por viajantes no período.

No interior do Estado, a pesquisa da ABIH-RJ aponta ocupação média de 81%. O estudo mostra Petrópolis (91,33%), Búzios (87,67%), Nova Friburgo (87,50%) e Itatiaia – Mauá e Penedo (86,46%) entre os destinos com maior taxa de ocupação para o feriado.