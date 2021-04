Arraial do Cabo: 2ª dose da CoronaVac em idosos tem previsão de retorno para a próxima segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo informa que a aplicação da 2ª dose da CoronaVac em idosos tem previsão de retorno para a próxima segunda-feira (19), sem comprometimento da 1ª dose da vacina contra a Covid-19.



A suspensão provisória da aplicação da CoronaVac se deve ao esgotamento das doses da vacina, que são enviadas ao Município pela Secretaria Estadual de Saúde. Arraial do Cabo segue o Calendário Estadual de Vacinação, segundo o Decreto 47.547, publicado no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na edição de 30 de março deste ano.