Arraial do Cabo aguarda as obras de contenção da Prainha

A preocupação com a encosta da pista RJ-140, na curva da Prainha, é uma das pautas que o Prefeito vem reportando ao Governo do Estado desde as fortes chuvas que aconteceram em maio do ano passado. Em diversas reuniões com o governador Wilson Witzel e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Uruan Cintra, Renatinho Vianna apresentou ofícios incluindo a obra de contenção e drenagem na curva da Prainha, o recapeamento das rodovias que ligam o centro aos distritos de Monte Alto e Figueira e a RJ-140.

Em outubro, equipes do DER-RJ realizaram sondagens para a elaboração do projeto de contenção da encosta para o local. Também já foram solicitadas, junto aos órgãos competentes, a licença ambiental para dar prosseguimento no projeto e atuar na localidade.

Na última visita do governador, em dezembro do ano passado, após acordo firmado entre a prefeitura de Arraial do Cabo e o DER-RJ, a promessa é que as obras comecem ainda no primeiro trimestre deste ano. Além das obras urgentes, Wilson Witzel ainda informou que inclui no projeto de contenção da encosta a criação de um deck para estimular o turismo consciente na Prainha, tendo em vista que é um dos principais cartões postais do município.