Arraial do Cabo alcança segundo lugar no ranking de cidades com maior cobertura vacinal contra a Covid-19 da Baixada Litorânea

O município de Arraial do Cabo alcançou, nesta semana, o segundo lugar, no ranking de cidades com maior cobertura vacinal contra a covid-19 da Baixada Litorânea. Com 86,31% da população vacinada, a cidade ficou atrás apenas de Iguaba Grande, com 88,16%. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e é referente ao quantitativo de pessoas vacinadas com a segunda dose, a partir de 12 anos, em cada município.

Ainda nesta semana, a Saúde de Arraial do Cabo iniciou a vacinação infantil contra a covid-19 em crianças de 11 anos. A imunização aconteceu na terça e quarta-feira e terá continuidade na próxima semana. O cronograma é estabelecido de acordo com a quantidade de doses que o município recebe do Estado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a grande procura da população pela vacina diminuiu consideravelmente a taxa de óbitos e internações por covid-19 em Arraial do Cabo.

Mesmo com a grande cobertura vacinal, a Saúde pede para que moradores e turistas continuem seguindo as medidas de prevenção da covid-19, com o uso de máscaras, higienização das mãos e evitando aglomerações.