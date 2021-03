Arraial do Cabo: Ambiente e IFRJ coletam resíduos em lagoas para estudo

A Secretaria do Ambiente e Saneamento, em parceria com o IFRJ Arraial do Cabo, realizou esta semana, coleta de resíduo de fundo do canal da Praia dos Anjos e da Lagoa da Prainha. A ação visa realizar estudo de granulometria, cujo objetivo é conhecer as características dos resíduos de maneira a auxiliar na determinação do local de destinação.

Esta é uma das etapas dos projetos de desassoreamento do canal da Praia dos Anjos e da Lagoa da Prainha, parte da agenda ambiental urbana do município.



O desassoreamento desses ambientes contribui para melhoria do escoamento das águas de chuvas e para a conservação ambiental dos mares.