Arraial do Cabo anuncia mudanças na área da Saúde durante o período de vigência de medidas contra o coronavírus

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou nesta quarta-feira (18), mudanças no atendimento na área da saúde do município. As medidas foram tomadas após reunião entre o secretário de Saúde, Antônio Carlos (Kafuru), a direção do Hospital Geral de Arraial do Cabo e profissionais da área.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as cirurgias eletivas já foram suspensas, sem data para retorno. Os atendimentos ambulatoriais realizados no Hospital, a partir desta segunda-feira (23) passam para Posto de Saúde da Família, na Prainha e será restrito a pacientes em situação de comorbidade e doenças crônicas, como a diabetes.

O município informa ainda que as demais consultas, inclusive aquelas já marcadas, referentes a outras especialidades, também estão suspensas a partir de segunda e serão remarcadas pelas agentes de saúde, de acordo com a demanda. O tratamento fora do domicílio também está interrompido, ou seja, o transporte de pacientes para a Capital não está sendo realizado, pois as unidades estão com o atendimento ambulatorial suspenso.

A decisão ocorre em função de fatores, como: o estado de pandemia anunciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a expectativa no aumento significativo do número de casos no Rio de Janeiro e a existência de caso suspeito no município.

Durante a reunião também foi apresentado um Fluxograma de Triagem para possíveis casos suspeitos de coronavírus, onde os pacientes serão avaliados por um profissional capacitado em qualificar o risco e gravidade de cada caso. Essa etapa tem o objetivo de identificar sinais e sintomas que indicam a urgência no atendimento médico. Moradores dos distritos, com suspeita da doença, que forem atendidos nos postos de saúde de Figueira e do bairro Sabiá serão encaminhados para o Posto de Saúde de Monte Alto para a realização da triagem. Pacientes graves serão encaminhados para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.

“Contamos com a ajuda de todos nessa luta. Devemos sempre lavar as mãos e lembrar que tudo deve ser feito com consciência e sem pânico. O álcool deve ser usado apenas em locais onde não podemos lavar as mãos em água corrente com sabão. Essa atitude evita e muito o desperdício do produto. Os moradores só devem procurar o Hospital em caso de sintomas graves, tendo em vista que o quadro é muito similar à de uma gripe” – afirmou Antônio Carlos (Kafuru), Secretário de Saúde do município.