Arraial do Cabo: Assistência Social inicia campanha de arrecadação de roupas para moradores em situação de rua

No inverno, em que o frio é mais intenso e o município apresenta fortes ventos a noite, o olhar deve ser voltado com mais atenção e carinho a essa população que precisa de cuidados. Pensando nisso, a Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Assistência Social, inicia a campanha para doação de roupas a fim de suprir as necessidades básicas dos moradores em situação de rua assistidos pelo Centro Especializado de Assistência Social (CREAS).

As doações podem ser entregues na sede do CREAS, localizada na Rua Oswaldo Cruz, nº 62, no Centro de Arraial do Cabo, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Para outras informações ligue: (22) 99729-3912.