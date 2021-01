Arraial do Cabo busca parceria para investir em sinalização turística

A Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo se reuniu ontem (26) com o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA\RJ), no intuito de firmar um acordo que possibilitará a elaboração do Projeto de Sinalização Turística e de Trânsito no Município.

Segundo o Secretário Marco Simas, o projeto será feito conforme um estudo técnico e de mapeamento do território cabista, abrangendo inclusive os distritos e as áreas da Lagoa de Araruama pertencentes à cidade.

“A ideia é fomentar a atividade turística da cidade, atentando para a necessidade de orientar condutores de veículos a identificar as vias, destinos e locais de interesse dentro do perímetro urbano, facilitando a localização dos diversos pontos e atrativos turísticos, bem como proporcionar maior conhecimento histórico/cultural. Considerando a importância da implantação de placas de sinalização como parte de um projeto turístico e de trânsito, envolvendo todos os tipos de sinalização: horizontal, vertical, de regulamentação, travessia de pedestres, semafórica e interpretativa”, esclareceu Marco Simas.