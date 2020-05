Arraial do Cabo dá continuidade à campanha de vacinação contra Influenza

Postos de Saúde farão a vacinação da 3ª etapa a partir da tarde de hoje (11)

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, segue o cronograma do calendário nacional de vacinação contra a Influenza. Até o momento, mais de 7 mil doses já foram aplicadas em todo o território municipal, alcançando as metas de vacinação para idosos e profissionais da saúde indicadas pelo Estado, mantendo o índice de vacinados acima dos 90%.

Cabe ressaltar que as doses são enviadas semanalmente pelo Governo do Estado para, em seguida, serem distribuídas entre os postos de saúde e, posteriormente, os agentes do órgão municipal continuarem vacinando os idosos cadastrados em domicílio.

Durante esta pandemia, cada posto de saúde distribuirá 20 senhas durante o turno da manhã e mais 20 senhas no período da tarde com o objetivo de evitar aglomerações, uma das principais formas de contágio pelo novo coronavírus.

Confira abaixo quem é o público-alvo e como está sendo realizada a campanha:

Os idosos que já fizeram o cadastro continuarão sendo vacinados em casa até o final da ação. Nos postos, poderão ser vacinados pacientes com doenças crônicas comprovadas por laudos médicos (hipertensão, diabetes, asma, entre outras), caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. Com o início da 3ª etapa, também serão vacinados a partir da tarde de hoje crianças de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas até 45 dias. A partir do dia 18/05, serão inclusos os adultos também de 55 a 59 anos, professores de escola pública e privada.

FIQUE ATENTO

A vacinação ocorrerá nas oito Unidades Básicas de Saúde do Município (UBS), sendo elas:

× PS Canaã/Hermes Barcelos

× PS Prainha

× PS Monte Alto

× PS Figueira

× PS Sabiá

× PS Boa Vista

× PS Cabocla.

O atendimento será de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h, e das 14h às 17h sempre que o município receber os lotes. Excepcionalmente HOJE (segunda-feira, 11 de maio), os postos vacinarão somente na parte da tarde.

É preciso deixar claro: a vacina da gripe NÃO protege contra o novo coronavírus. Portanto, não insista em permanecer na fila caso tenha mais de 20 pessoas, uma vez que já possuímos casos confirmados da covid-19 em Arraial do Cabo.