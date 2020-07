Arraial do Cabo divulga ações da Saúde durante a pandemia

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, divulga balanço das ações da saúde durante os meses de enfrentamento ao coronavírus. Conforme divulgado no último balanço, o Município tem, ao longo de quase quatro meses, 73 casos confirmados da doença com laudos, com 11 óbitos de moradores, sendo apenas 04 deles dentro de Arraial do Cabo.

O Hospital Geral de Arraial do Cabo está equipado com 9 respiradores e os atendimentos são separados por áreas, através da tenda de triagem, a fim de minimizar os riscos de transmissão. O Prefeito Renatinho Vianna esteve nesta semana no Rio de Janeiro em reunião com o Prefeito Marcelo Crivella e o Deputado Estadual Carlos Macedo para firmar a parceria para receber mais 05 respiradores que chegarão em breve através de doação.

Os pacientes com suspeita de coronavírus são encaminhados a ala de isolamento, onde recebem todo o atendimento. Até o momento, nenhum paciente grave com a doença precisou ser transferido para hospitais de campanha. A triagem é realizada por enfermeiras que estão na linha de frente com equipamentos de proteção necessários na prevenção do contágio da doença.

No que se refere a medidas de segurança adotadas, também estão inclusas a barreira sanitária, ainda em vigor; a triagem individual e espaço reservado para pessoas com suspeita de covid-19, tanto na unidade geral (HGAC), quanto nos Distritos; testagem rápida a todos os profissionais de saúde interno e externo; a utilização de todos os EPIS necessários aos profissionais de saúde, além do processo interno de atendimento médico direcionado aos profissionais sintomáticos e o afastamento necessário e o decreto de uso obrigatório de mascaras do município.

“Estou ciente das dificuldades que o nosso povo enfrenta com esta pandemia do novo coronavirus, e também, pelo fato da economia não estar girando, mas garanto, não meço, nem medirei esforços para que possamos passar por este momento. Com fé e esperança na cura, seguirei trabalhando em prol da nossa população”, afirma o prefeito.

A testagem rápida para pacientes com sintomas da doença ocorre conforme recomendações do Ministério da Saúde, ou seja, devem ser realizados após o sétimo dia de apresentação dos sintomas para não resultar em um falso-negativo. Durante esse período, o paciente recebe a recomendação para permanecer em isolamento domiciliar. Em pacientes com sintomas mais graves, e também os que testam positivo nos testes rápidos, ainda é realizada a coleta de swab para ser enviada ao Lacen para entrarem nas estatísticas do Município. Profissionais de saúde também estão sendo testados a fim de garantir a segurança nos atendimentos e dos profissionais envolvidos. Novas remessas de testes rápidos já foram solicitadas e a triagem será ampliada conforme necessidade. A expectativa é de reduzir as chances de pacientes com a doença infectarem demais pessoas.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que o número de casos divulgados inclui apenas os resultados enviados oficialmente pelo Lacen após a coleta do swab. Os registros passados pelo Estado incluem somente pacientes graves e/ou com sintomas respiratórios mais agudos. Os pacientes leves são apenas notificados, não são testados.