Arraial do Cabo divulga balanço de ações no mês de janeiro

O mês de janeiro marca o ápice da alta temporada em Arraial do Cabo. Milhares de turistas visitam nossa cidade diariamente e as demandas aumentam significativamente em todos os setores. Somente no réveillon, aproximadamente 200 mil pessoas estavam nas areias da Praia Grande curtindo o show da virada com o cantor Tuca Fernandes. A estimativa da Secretaria de Turismo é de aproximadamente 1 milhão de visitantes até o fim do verão.

A Secretaria de Serviços Públicos informou que foram trocadas 192 lâmpadas no centro e 96 nos Distritos. O atendimento de limpezas de fossa também está normalizado, sendo 34 solicitações atendidas no centro e 24 nos distritos. Já em relação à coleta de lixo, 3.256,71 toneladas de lixo urbano e 3,6 toneladas de lixo hospitalar foram recolhidos, cerca de 11,44% a mais que o recolhido no mesmo período de 2019.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e da Fundação do Meio Ambiente, em parceria com o Grupo Salineira, realizou ao longo do mês a operação Praia Limpa, distribuindo sacolinhas biodegradáveis e conversando com moradores e visitantes sobre a importância do descarte adequado do lixo. A campanha teve como foco a redução do lixo nas areias, reforçando que cada um deve ser responsável pelo próprio lixo e que andar com uma sacolinha já ajuda muito o meio ambiente.

No balanço fornecido pela Secretaria de Saúde, foram 7.491 atendimentos realizados pelo Hospital Geral de Arraial do Cabo, sendo 5.748 na emergência e 1.497 na pediatria. Além disso, 73 mamografias foram feitas somente no mês de janeiro. Na emergência do Posto de Saúde da Família de Figueira foram 1.913 consultas realizadas.

A Secretaria de Assistência Social realizou cerca de 50 atendimentos por dia em cada unidade – CRAS dos Distritos, CRAS da Cabocla, Centro de Convivência de Monte Alto e a sede da Secretaria –, sendo a maioria para o Cadastro Único do Governo Federal e o recadastro para o Transporte Cidadão, que alcançou a meta de mil cartões emitidos. Foram confeccionadas 85 carteiras de trabalho e as inscrições para o ID Jovem e o Cartão do Idoso já começaram.

A Superintendência da Juventude também se fez presente neste início de ano e encaminhou 57 currículos no balcão de empregos, sendo 12 desses efetivados nas respectivas empresas. O objetivo é auxiliar jovens a encontrar o primeiro emprego e incentivar a reinserção de adultos no mercado de trabalho.

Na área da segurança pública municipal, a Comtrans registrou 375 ocorrências de trânsito, sendo as principais: carros estacionados em locais proibidos (110), som alto em residências (52), e reboques (23). Já a Guarda Municipal emitiu 125 multas, foi acionada 1 vez para auxiliar buscas de um turista perdido e realizou 120 abordagens de veículos, sendo a maioria bugres e motoristas de aplicativos. A Coordenadoria de Posturas atendeu 75 denúncias de som alto, registrou 52 sansões sobre venda irregular de passeios de barco, retirou 12 placas instaladas em locais proibidos, cassou 135 licenças irregulares e/ou falsas e retirou 20 ambulantes ilegais.

Ainda no balanço da Secretaria de Segurança Pública, o Grupamento Marítimo do município também divulgou um balanço das ações nas praias, lembrando que as ocorrências na Praia Grande (centro) são de responsabilidade dos Bombeiros e não entram nas estatísticas do Grupamento. Foram 203 casos de resgates por afogamento, 93 crianças perdidas e encaminhadas aos responsáveis e 37 queimaduras por água-viva.

A Secretaria do Ambiente também se fez presente neste verão através das vistorias, atendimento ao público, podas de árvore e ordenamento. Foram 32 barracas de ambulantes, 20 ações do plantão 24h de prevenção de acampamento, fogueira e outras ações proibidas no município, além de 45 veículos retirados das áreas de preservação. Também no mês de janeiro foi realizado o cadastro dos bugres de passeio para dar início à fiscalização. A SEMA demarcou as rotas permitidas respeitando as áreas de proteção ambiental e visando promover segurança aos turistas e moradores.