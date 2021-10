Arraial do Cabo divulga programação do Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa chama a atenção da sociedade para a importância da prevenção ao câncer de mama, que mata milhares de mulheres por ano, somente no Brasil. Ao longo do mês, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social vai realizar uma programação extensa, que acontecerá em vários pontos da cidade.

O objetivo é informar a população sobre os cuidados para evitar a doença, além de oferecer serviços de saúde ao público feminino. Rodas de conversa, realização de exames e orientações sobre prevenção fazem parte das atividades que serão oferecidas.

A programação terá início na próxima terça-feira (5), com a reinauguração da maternidade Elza Soares Barcelos, no Hospital Geral e encerra no dia 30, com o Giro Rosa, na Praça do Guarany.

Confira o calendário completo das ações:

05/10:

• 16h – Reinauguração da maternidade Elza Soares Barcellos.

07/10:

• Papo Rosa e Dia D no posto de Sabiá

9h – Roda de conversa sobre como lidar com o diagnóstico do câncer de mama e a importância do autoexame

8h às 19h – Coleta de preventivo

14/10:

• Tenda Saúde – Praça de Figueira

9h – Solicitação de mamografia

Marcação de coleta de preventivo

Orientação sobre o autoexame

Aleitamento materno

Aferição de pressão

Medição de glicose

• Dia D – Posto de Figueira

8h às 19h – Coleta de preventivo

19/10:

• Tenda Saúde – Praça de Monte Alto

9h – Solicitação de mamografia

Marcação de coleta de preventivo

Orientação sobre o autoexame

Aleitamento materno

Aferição de pressão

Medição de glicose

20/10:

• Dia D – Posto de Monte Alto

8h às 19h – Coleta de preventivo

26/10:

• Papo rosa – Orla Flávia Alessandra

8h – Alongamento

9h – Roda de conversa sobre como lidar com o diagnóstico do câncer de mama e a importância do autoexame

27/10:

• Tenda Saúde – Praça do Guarany

9h – Solicitação de mamografia

Marcação de coleta de preventivo

Orientação sobre o autoexame

Aleitamento materno

Aferição de pressão

Medição de glicose

• 8h às 19h – Dia D em todos os postos do centro

Coleta de preventivo

30/10:

• 9h – Giro rosa

• Tenda Saúde – Praça do Guarany

9h – Solicitação de mamografia

Marcação de coleta de preventivo

Aferição de pressão

Medição de glicose