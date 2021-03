Arraial do Cabo é contemplada com Escola Cívico-Militar

Arraial do Cabo foi contemplada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), e será um dos 74 municípios do país a receber uma unidade de ensino do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim). O Termo de Adesão ao Programa foi enviado ao MEC pela Prefeitura no dia 5 de fevereiro.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Isalira Gomes, a escola escolhida para receber o Pecim foi o Ciep Municipalizado Cecílio Barros Pessoa por ter o público-alvo definido no Programa. O Ciep também foi escolhido devido apresentar a infraestrutura exigida no Pecim.

No Estado do Rio de Janeiro somente mais cinco cidades foram comtempladas pelo MEC e incluídas no Pecim – São Gonçalo, Nova Iguaçu, Queimados, São Pedro da Aldeia e Angra dos Reis.

A Escola Cívico-Militar é um modelo desenvolvido para melhorar a educação básica do país. Para isso, será construído um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes, pais e responsáveis.