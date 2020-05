Arraial do Cabo encerra a 2ª etapa de agendamento do auxílio nutricional emergencial e kit de higiene

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Assistência Social, finalizou hoje a segunda etapa do agendamento para retirada do auxílio nutricional e kit higiene para as famílias em vulnerabilidade em decorrência da quarentena. Só na manhã dessa sexta-feira (08), a Secretaria atendeu mais de 500 pessoas.

O agendamento, que teve início na última segunda-feira (05), contemplou os assistidos da pasta, APAE, trabalhadores de passeio de barco, ambulantes, taxistas, pescadores, guias de turismo e moradores afetados economicamente com a crise inscritos no Cadastro único. De acordo com o Prefeito Renatinho Vianna, a divisão foi planejada de modo a evitar grandes aglomerações.

“Além de toda estratégia para distribuir as senhas, ainda precisamos ter um cuidado profundo com nossos moradores, oferecendo álcool em gel o tempo todo e mantendo distanciamento social recomendado. A Assistência é uma secretaria que envolve um contexto social do ser humano e está ligada também a preservação da saúde, da dignidade e da cidadania”, disse Renatinho.

Os moradores que não possuem Cadastro único também receberam a senha e a instrução para retornarem ao local na próxima semana e efetivar a inscrição no CadÚnico. O Cadastro do Governo Federal foi um critério usado para ajudar a população em vulnerabilidade que possuiu essa identificação do governo. A prefeitura disponibilizou as cestas usando esse critério, com o objetivo de ser justa na distribuição e gerar clareza no processo.

“Aqui a gente faz um trabalho sério para levar uma assistência verdadeira, que tenha impacto social positivo, que coloque comida na mesa das pessoas, que trate o próximo com atenção e respeito e busque entender a necessidade particular de cada um. A sensação é de dever cumprido e o sentimento é de gratidão ao Prefeito, pelo cuidado real ao povo e pelo assistencialismo efetivo, que está fazendo a diferença”, finalizou a Secretária, Olívia Macedo.