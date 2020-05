Arraial do Cabo está na 2ª etapa de agendamento para retirada do Auxílio Nutricional e Kit Higiene

O agendamento para a retirada da segunda leva do auxílio nutricional e kit higiene começa nesta terça-feira (05), na Secretaria de Assistência Social, CREAS e distritos, a partir das 9h. Pensando em uma logística mais organizada e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde em tempos de pandemia, o agendamento será realizado em quatro datas, para atender toda a população de forma eficaz.

Todos os moradores que tiverem os agendamentos realizados devem apresentar a inscrição atualizada no Cadastro Único. Os seguintes documentos também devem ser apresentados no dia: Identidade, CPF, comprovante de residência (atualizado três meses) e folha resumo do Cadastro Único (atualizada). Além disso, algumas categorias devem portar no dia, suas documentações específicas.

A logística de agendamento será realizada da seguinte forma:

Na terça-feira (05):

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO (CREAS)

– Assistidos pelo PAEFI do equipamento.

– Coletores de material reciclável (Cooperativa da Usina)

O agendamento acontecerá no próprio CREAS, na Rua Oswaldo Cruz, nº62, Centro.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

– Assistidos pelo Programa Criança Feliz

– Assistidos do Conselho Tutelar

– Artesãos (Portar carteirinha do artesão atualizada 2020)

– Assistidos do PAIF do CRAS Amado Julião Batista, na Cabocla.

A Secretaria fica localizada na Rua José Pinto de Macedo, SN, na Prainha, prédio do antigo fórum.

MONTE ALTO

– O Centro de Convivência Nilza Silveira Lopes fará o agendamento das pessoas inscritas no Cadastro Único e que se encaixam nos critérios. O local fica na Rua Amaro José das Chagas, nº 70, em Frente a Praça Nova.

CRAS DISTRITOS – FIGUEIRA

– Assistidos do PAIF do equipamento

-Moradores das seguintes localidades: Parque das Graças, Parque das Gaivotas, Figueira, Novo Arraial, Sabiá, Caiçara e Pernambuca.

O CRAS está localizado na Rua São Januário, nº 53, na Rua do Posto de Saúde.

Na quarta-feira (06):

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

– Agendamento dos assistidos da APAE (o responsável deve levar identidade ou Certidão de Nascimento do assistido)

– Trabalhadores de Passeio de Barco (Deverão apresentar a carteirinha de mestre ou marinheiro)

– Guias de Turismo (Deverão levar a carteirinha do CADASTUR atualizada)

Na quinta-feira (07):

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

– Agendamento dos Pescadores (Deverão levar a carteirinha da Colônia atualizada)

– Ambulantes do município (Deverão apresentar a licença atualizada de 2020)

– Taxistas ( Deverão levar carteirinha de identificação)

Na sexta-feira (08):

– A Secretaria de Assistência Social fará o agendamento da população que não se encontra em nenhuma categoria citada acima e não tem inscrição no Cadastro Único. Esses moradores deverão levar os seguintes documentos para inscrição no CadÚnico: Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência (do mês) e Título de Eleitor. Devem apresentar ainda a documentação de todos os membros do grupo familiar. Após a inscrição, estarão aptos para recebimento do Auxílio.

O “Programa Melhor Idade” também será atendido nesta terça-feira (05). A equipe da Secretaria entrou em contato via telefone com um membro do grupo familiar do idoso, que se encaixa no critério de recebimento. Esse familiar fará a retirada da senha na sede da Secretaria de Assistência Social. A estratégia de agendamento desse grupo foi traçada com o objetivo de preservar a saúde dos munícipes idosos residentes do município.

A Prefeitura solicita que os moradores estejam de máscara e respeitem a medida de distanciamento e higienização. A equipe da Secretaria estará a postos para organizar e efetuar estes procedimentos.