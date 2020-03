Arraial do Cabo está passando por higienização em diversos pontos da cidade

A ação faz parte das medidas de prevenção ao Coronavírus

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do IDAC, realiza nesta quarta-feira, dia 25, a higienização em pontos estratégicos do município, como a Avenida Getúlio Vargas, Leonel Brizola e Praças.

A ação faz parte das medidas de prevenção ao coronavírus. As ruas estão sendo lavadas com água e cloro e os distritos da cidade também estão na rota das equipes.

Nesta manhã, locais estratégicos do município já receberam a limpeza. As calçadas e entradas do Hospital Geral, das farmácias e supermercados foram lavadas, além das superfícies e áreas de contato, como os assentos dos pontos de ônibus e guarda-corpos. Cerca de 10 mil litros de água já foram utilizados.

“A partir de reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde, optamos por adotar essa medida para contribuir na limpeza dos locais públicos, principalmente onde estão funcionando os serviços essenciais na cidade”, explicou o Prefeito Renatinho Vianna.

É importante ressaltar que Arraial do Cabo não registrou caso confirmado de coronavírus. A Prefeitura pede a colaboração da população neste momento, pois o vírus pode ser letal, principalmente, para grupos de risco. Saiba que se você não faz parte desses grupos, pode ser o condutor da doença até eles!