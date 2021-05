Arraial do Cabo está próximo a ter oito leitos de UTI

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou nesta sexta-feira (22), que o Município está próximo de conseguir a implantação de oito leitos para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital Geral da cidade (HGAC). Serão quatro leitos para Covid-19, e quatro para outras doenças. O hospital também vai passar a contar com novas instalações para UTI.

“Aos poucos as notícias positivas voltam a ter frequência em nossa cidade. Num momento onde temos uma redução significativa de casos de covid, tenho a satisfação de apresentar o que serão as futuras instalações da nossa UTI. Desde 2005 nossa cidade não conta com leitos próprios para tratamento de alta complexidade. Em breve estarão à disposição do povo Cabista”, destacou o prefeito.

INVESTIMENTOS NA SAÚDE – A Prefeitura de Arraial do Cabo está revitalizando diversos setores do Hospital Geral, com objetivo de proporcionar mais conforto aos cidadãos no momento do atendimento médico. A recepção ganhou nova pintura e melhorias na parte elétrica, incluindo troca de luminárias e lâmpadas.

Nos banheiros foram instalados novos vasos sanitários e lavatórios, as paredes pintadas, portas trocadas e feita a manutenção na rede hidráulica. Os medicamentos serão estocados em uma sala ampla e refrigerada.

As seções como a Unidade de Pacientes Graves (UPG), também ganharam novo espaço, e o Centro Cirúrgico passou a contar um novo foco melhorando, assim, a visibilidade durante as cirurgias.