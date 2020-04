Arraial do Cabo: Hoje tem aula de Zumba ao vivo

E quem disse que a quarentena é desanimada em Arraial do Cabo? Hoje, às 18h30, o professor Pedro vai levar a ZUMBA para a sua casa! Abre um espacinho na sala, no quarto, no terraço ou na garagem e participe desse aulão ao vivo na página da Subcult – Subsecretaria de Cultura de Arraial do Cabo.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Educação e Cultura, que mantém o Projeto Talentos da Terra funcionando durante o período de quarentena, respeitando o decreto municipal e também as recomendações da OMS. O objetivo é levar aprendizado e diversão para os alunos matriculados e também para o público de casa conhecer um pouco mais desse projeto que tem 57 cursos gratuitos para os munícipes.

Se você ainda não é aluno, procure a SUBCULT através das redes sociais para outras informações.