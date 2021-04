ARRAIAL DO CABO: Homem morre após troca de tiros com a PM

Um homem morreu na noite de ontem (13), em Arraial do Cabo, após troca de tiros com a Polícia Militar. Segundo informações, a troca de tiros aconteceu por volta das 21h, no bairro Sítio.

A PM recebeu uma denúncia de que estaria acontecendo tráfico de drogas no local, e teriam sido recebidos a tiros. O suspeito chegou a ser socorrido no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas não resistiu.

“LOCKDOMN“

Moradores do Morro da Coca-Cola e do bairro do Sítio amanheceram com um “lockdown” imposto por traficantes, depois que um homem foi morto na noite de ontem em confronto com PMs. Segundo informações, até as padarias teriam proibidas de abrir as portas. O comando do 25º Batalhão ainda não se pronunciou sobre o caso.