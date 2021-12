Arraial do Cabo inaugura Casa do Papai Noel nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (17), às 18h, a Prefeitura de Arraial do Cabo vai inaugurar, na Praça do Cova, a Casa do Papai Noel. O espaço ficará aberto de terça a quinta-feira, das 18h às 22h, e sexta, sábado e domingo, das 18h às 23h30.

No local, a criançada vai ganhar de presente a fotografia com o bom velhinho. Um fotógrafo profissional irá permanecer na Casa do Papai Noel no período em que estiver aberta.

A Casa do Papai Noel faz parte da decoração natalina que está em fase final de montagem pela Prefeitura. A ornamentação inclui quatro Árvores de Natal com nove metros cada, na Praça do Cova, Pórtico, Monte Alto e Figueira.

As luzes de Natal, além de ligadas em árvores naturais nas ruas, podem ser contempladas ainda no Pórtico, na Prefeitura, nas principais praças e no Parque Público.