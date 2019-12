Arraial do Cabo inicia recadastramento do programa Transporte Cidadão

Começa nesta quinta-feira (19) o recadastramento dos munícipes no programa Transporte Cidadão que tem como objetivo proporcionar a população de Arraial do Cabo melhor mobilidade através de descontos ao usuário de serviço de transporte coletivo municipal.

O Programa garante subsídios para a cobertura de 60% do valor da tarifa fixada, sendo apenas o valor restante de 40% cobrado aos usuários. O munícipe que mora no Distrito de Monte Alto, por exemplo, que paga atualmente R$ 4,30, a partir de agora pagará somente R$ 1,72 por viagem. Um cartão eletrônico será emitido para cada morador cadastrado que será utilizado por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica já implantado nos ônibus.

Os interessados em fazer o cadastro devem procurar inicialmente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua São Januário, 53 – Figueira, ou o Centro de Convivência Municipalizado, que fica na Rua José Amaro das Chagas, 70 – Monte Alto. O atendimento é realizado das 8h às 17h.

“Esperamos obter resultados extremamente positivos, assegurando o Direito Constitucional de ir e vir dos cidadãos, por meio destes descontos. O programa Transporte Cidadão vai proporcionar uma melhor qualidade de vida principalmente para aqueles que dependem do transporte público para ir trabalhar ou até mesmo fazer suas tarefas do dia a dia”, afirma Renatinho Vianna.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

• RG

• CPF

• Título de Eleitor

• Cópia do comprovante de cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais- CadÚnico, atualizado há no máximo 12 (doze) meses.

• Parecer da situação socioeconômica, que será elaborado por profissional habilitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.

Requisitos para obtenção do Cartão Transporte Cidadão:

Ser morador do município de Arraial do Cabo há pelo menos um ano. (apresentar comprovante de residência);

O Programa está sendo implantado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.