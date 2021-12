Arraial do Cabo inicia reforço com vacina Janssen

Arraial do Cabo iniciou nesta segunda-feira (20), a aplicação do primeiro reforço da vacina Janssen. Moradores que tomaram a primeira dose no intervalo a partir de dois meses já podem receber a segunda. A Janssen está disponível na Associação dos Aposentados, de segunda a sexta, de 9h às 16h e no Posto de Saúde de Monte Alto, de 9h às 12h.

O Município mantém a imunização com as outras vacinas contra a covid-19, nos Postos de Saúde dos distritos e também na Associação dos Aposentados. Reforço com a terceira dose para maiores de 18 anos, repescagem e segunda dose seguem disponíveis para a população.

Os documentos necessários para se vacinar são RG, comprovante de residência e Cartão do SUS.