Arraial do Cabo inicia vacinação contra gripe nos profissionais da saúde

A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou, nesta quarta-feira (14), no Município, a campanha nacional de vacinação contra a gripe para prevenir a contaminação pelo vírus Influenza. Nesta primeira etapa, a Secretaria de Saúde está vacinado, no Hospital Geral de Arraial do Cabo, os profissionais da saúde hospitalar e da atenção básica.

No próximo sábado (17), a vacina contra a gripe será aplicada em gestantes e puérperas, nos postos de saúde. De segunda-feira (19) até 10 de maio serão vacinados os grupos prioritários – crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde da rede privadas.

Entre a vacina contra a covid-19 e a Influenza, deve ser respeitado um intervalo de 14 dias.