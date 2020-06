Arraial do Cabo intensifica fiscalização para garantir cumprimento de decretos de prevenção ao Coronavírus

As forças da Segurança Pública de Arraial do Cabo uniram esforços para fazer cumprir os decretos da quarentena que visam a redução da circulação de pessoas e a não-aglomeração como principais medidas de prevenção ao Coronavírus. A operação conjunta contou com a participação de equipes da Secretaria de Segurança Pública, através da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Posturas, e a Polícia Militar.

As rondas tiveram início na quarta-feira (3) e a fiscalização acontece diariamente, passando pelos principais pontos da cidade, a partir das 15h.

Eventos e atividades que promovam a aglomeração de pessoas estão proibidos e o uso de espaços públicos, como orlas, praias e praças, continuam restritos. A equipe vai atuar de forma intensa para orientar os cidadãos. A ação atende a uma recomendação do Ministério Público, acatada pelo município.

A Prefeitura de Arraial do Cabo ressalta que a medida restritiva tem como finalidade a proteção da própria população, para conter a proliferação do novo coronavírus. Para que a vida possa voltar ao normal, é preciso que todos façam a sua parte, tenham consciência, obedeçam as recomendações.