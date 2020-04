Arraial do Cabo mantém medidas restritivas da quarentena

O número de casos suspeitos e confirmados de coronavírus em Arraial do Cabo segue controlado e a Prefeitura de Arraial do Cabo reforça que as medidas preventivas, tais como as barreiras sanitárias, o fechamento dos comércios e igrejas, e o isolamento social são essenciais para seguirmos sem um surto da doença.

Com a chegada do feriado de Tiradentes, a tendência é que, novamente, o fluxo de pessoas na cidade aumente, por isso as barreiras foram intensificadas. A Secretaria de Turismo reitera que as atividades turísticas estão suspensas durante a pandemia, desde o aluguel de casas para temporada, meios de hospedagens e passeios turísticos, assim como as praias seguem com restrições. Os agentes da Secretaria do Ambiente continuam com o trabalho de conscientização e fazem um apelo à população para que respeitem a quarentena.

Quanto a entrada de veículos, somente aqueles que comprovem residência fixa e prestação de serviços no Município, passarão pelas barreiras instaladas nos principais pontos de acesso ao Centro e aos Distritos 24h. A Secretaria de Segurança Pública adotou, na quarta-feira (15), uma nova estratégia. Uma planilha com o nome do cidadão, documento, placa do veículo, comprovante de residência ou prestação de serviço, e o motivo de estar entrando na cidade. A Guarda Municipal também trabalha em regime de plantão e atende a denúncias através do 199 ou do (22) 2622-0199. O decreto ficará em vigor enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional.

A saúde da população é responsabilidade do município e cada cidadão deve fazer a sua parte para proteger familiares, amigos e vizinhos respeitando as medidas protetivas e tomando os cuidados essenciais.

O apelo continua: se possível, fique em casa. Se você não é do grupo de risco, não se torne parte do grupo de transmissão.