Arraial do Cabo mantém serviço de higienização

Assídua no combate ao Covid-19, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do IDAC, realizou novamente nesta terça-feira (31) o serviço de higienização em alguns pontos da cidade, como a Avenida Getúlio Vargas, o Hospital, pontos de ônibus e o prédio da prefeitura. Através de um pulverizador, foi jogado água clorada nos locais citados. Na quarta-feira (01), o serviço continuará, dessa vez com a colaboração da Prolagos, que vai ceder um caminhão pipa. Orlas das praias serão os próximos locais a receberem a higienização.

Arraial do Cabo segue rigorosa com a prevenção da doença, todas as recomendações do Governo do Estado foram acatadas. Comércios e praias estão fechados e a entrada da cidade permanece liberada somente para moradores, trabalhadores e prestadores de serviço no município. A cidade continua sem nenhum caso confirmado de coronavírus. Todas as medidas continuarão, pensando no bem estar e saúde da população.