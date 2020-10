Arraial do Cabo manteve Barreiras Sanitárias durante feriado prolongado

Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Arraial do Cabo seguiu aberta parcialmente de acordo com os decretos de flexibilização e prevenção contra a COVID-19. As barreiras na entrada da cidade continuam funcionando 24h controladas pela Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, quatro barreiras estão instaladas em todo o Município, sendo uma em Pernambuca, uma em Monte Alto, uma na entrada do bairro Praia do Pontal e nas duas pistas em Figueira.

Lembrando que nesta etapa da flexibilização, somente os seguintes veículos estão permitidos a entrar: moradores e proprietários de imóveis (com comprovante de residência), prestadores de serviços e turistas (com voucher oficial da Prefeitura que comprovem reserva de hospedagem em Arraial do Cabo). Além dos ônibus, vans e similares de turismo, excursões, day use (bate-volta) e city tour também permanecem proibidos nesta etapa.

Os turistas devem ficar atentos também as demais normas em vigor, para isso, basta acessar o portal www.arraial.rj.gov.br/flexibilizacao. A Praia do Forno está com acesso por trilhas limitado a 395 pessoas por dia, após esse limite, os turistas só podem visitar por meio de embarcações. Já as Prainhas do Pontal do Atalaia estão liberadas através de táxis e barcos, o acesso via veículos convencionais segue proibido. As demais praias estão liberadas, desde que atendendo as recomendações do Decreto nº3.121.

Os passeios de barco, bugre e quadriciclo também já estão liberados para clientes que comprovem residência ou reserva de hospedagem em Arraial do Cabo através do voucher oficial emitido pela Prefeitura. Somente podem retomar as atividades as embarcações autorizadas a retomar as atividades são as certificadas e cadastradas pela FIPAC, pelo ICMBio e pela ABETEPAC, respeitando o limite de até 70% da capacidade máxima de passageiros em cada passeio e seguindo todos os protocolos da Cartilha Arraial Limpo e Seguro.

Hotéis, pousadas e hostels podem funcionar com a capacidade reduzida em 50% dos leitos, sendo proibida a acomodação, no mesmo quarto, de hóspedes de diferentes núcleos (os chamados “quartos compartilhados”). Os hotéis cadastrados no Selo Arraial Limpo e Seguro trabalham durante este feriado com a ocupação máxima dentro do limite estabelecido no Decreto. A Secretaria de Turismo estará de plantão até às 17h, durante todo o feriado para atender as demandas, na Rodovia General Alfredo Bruno Martins, s/nº, no Pórtico da Cidade, ou através do número (22) 2622-1949.

Denúncias ambientais podem ser realizadas através do número (22) 2622-2330, já denúncias quanto ao descumprimento dos Decretos Municipais podem ser feitas através do número 199, da Guarda Municipal.