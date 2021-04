ARRAIAL DO CABO: Ministério Público pede bloqueio de bens do ex-prefeito Andinho

O Ministério Público Federal pediu a justiça o bloqueio de bens do ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, no valor de R$ 2,9 milhões, para ressarcimento dos cofres públicos.

O ex-prefeito foi denunciado por irregularidades na execução de obras de esgoto da cidade, realizadas com recursos federais repassados através de convênio com o município.

De acordo com a ação, por falta de interesse do próprio Andinho, a execução das obras atingiu apenas 11% do que estava previsto. O ex-prefeito também não teria prestado contas dentro do prazo, nem devolvido os recursos relativos à primeira parcela do convênio aos cofres federais. Cabe recurso.

Fonte: Cléber Lopez – Jornalismo Rádio Litoral