Arraial do Cabo monitora 8 casos da variante delta registrados até o momento

Arraial do Cabo monitora 8 casos da variante delta que foram registrados até agora no Município. Os pacientes estão sendo acompanhados pela equipe de Vigilância em Saúde que ressalta a importância do isolamento social nos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, como medida de contenção da disseminação do coronavírus.

A atualização dos dados da covid-19 é publicada diariamente no site da Prefeitura e nesta semana a cidade registrou, no total, 12 novos casos positivos. As informações completas estão disponíveis no link https://www.arraial.rj.gov.br/portal/vigilancia-epidemiologica/1/covid-19/

O Município segue com os protocolos de prevenção já adotados e pede a colaboração da população para que continuem usando máscara, álcool gel, evitem aglomerações e sigam o cronograma de vacinação do município.

A Prefeitura continua vacinando os moradores, chegando a 77% de alcance de imunização. Nesta semana estão sendo vacinados adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades.