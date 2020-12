Arraial do Cabo: MPRJ determina novas regras de acesso ao Pontal do Atalaia

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que o Ministério Público do Rio de Janeiro determinou novas regras para acesso e permanência no Pontal do Atalaia. O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) anterior, que regia o local, expirou, e diante dos fatos ocorridos nas últimas semanas, o MPRJ decidiu por aplicar novas regras.

Conforme a decisão do MPRJ, está proibido o estacionamento de veículos na Rua do Pontal, no trecho inserido nos limites do Parque Estadual da Costa do Sol, exceto para moradores e usuários de pousadas e restaurantes localizados dentro dos limites dos PECS.

Agora, somente 15 táxis poderão parar simultâneamente na Rua do Pontal, no trecho inserido no Parque Estadual da Costa do Sol, e haverá uma equipe de fiscalização de trânsito na entrada do Pontal do Atalaia diariamente, coibindo o estacionamento irregular no interior e entorno da localidade.

Além disso, o município terá de demarcar todas as áreas de estacionamento permitido e proibido no interior do Pontal do Atalaia, a partir da Rua R. de Castro Neto, logo após a cancela do condomínio do local.

O município reitera que já vem cumprindo, desde a última sexta-feira (18) todas as medidas e determinações do Ministério Público, a fim de ordenar um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, e pensando sempre no bem estar da população, turistas e profissionais que circulam pelo Pontal do Atalaia.