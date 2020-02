Arraial do Cabo participa de encontro sobre a operação Lei Seca em São Pedro da Aldeia

O aumento de fluxo de carros na Região dos Lagos liga um alerta para acidentes de trânsito, principalmente os que envolvem motoristas alcoolizados. Com objetivo de discutir ações integradas com os municípios vizinhos, o Secretário de Segurança Pública de Arraial do Cabo, Bruno Monteiro, e a Secretária de São Pedro da Aldeia, Leila Neves, representantes regionais da Operação Lei Seca, organizaram o encontro no município aldeense no início desta semana.

A reunião possibilitou que os secretários de Segurança Pública da região colocassem em discussão as principais demandas de cada município junto ao Superintendente da operação Lei Seca, o tenente-coronel Marcelo Rocha, incluindo a logística das cidades para receber a Operação, o apoio das Guardas Municipais, a orientação à população e o trabalho de conscientização nas escolas.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Rocha, os dados da segurança pública apontaram um decréscimo no número de mortes no trânsito por conta da operação no Rio de Janeiro, mas um aumento dos casos no interior, por isso as ações em conjunto são essenciais para traçar estratégias.

“É muito importante criarmos esse canal de comunicação entre os municípios para que o trabalho não fique limitado a divisa dos municípios. Temos rodovias que interligam a região. Precisamos continuar voltando nossos esforços para a conscientização do morador e do turista quanto ao trânsito” comenta Bruno Monteiro.

O encontro, aconteceu no Cine Estação de São Pedro da Aldeia e contou com a participação de guardas municipais, policiais militares e secretários municipais de Segurança Pública das cidades de Arraial do Cabo, Bruno Monteiro, e de Iguaba Grande, Fábio Costa e de São Pedro da Aldeia, Leila Neves.

A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, também chamada de Lei Seca, é conhecida pelo seu rigor no que diz respeito ao consumo de álcool por motoristas. Ela foi aprovada com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. Além de proibir qualquer consumo de álcool, essa lei também proíbe a venda de bebidas alcoólicas ao longo de rodovias federais.